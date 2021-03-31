3 شهور مكافأة تقييم أداء للعاملين بمياه المنوفية.. وحملة توعية لترشيد الاستهلاك

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن صرف 3 شهور من مكافأة تقييم الأداء لجميع العاملين بالشركة.

ويتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بالشركة ولأسرهم متمنيا أن يعيد عليهم تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء .

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن انقطاع المياه عن شوارع ( كامل عثمان ، مصطفى سويلم ، معاذ بن جبل " الشنواني" )، لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 ، وحتى الساعة 2 من ظهر نفس اليوم ، وذلك للقيام بأعمال ربط خطوط مياه بمدينة شبين الكوم منطقة البر الشرقى .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقد نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وفريق عمل التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz نيابة عن الحكومة الألمانية ، حملة توعية أستهدفت 140 طفل و 100 من أولياء الأمور لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه ، وذلك بمقر مركز شباب قويسنا على هامش الاحتفالات باليوم العالمى للمياه .

وذكر المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، أن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، لاطلاق حملات توعية أكثر فاعلية تعتمد على التفاعل الذهنى للأطفال بطرق حديثة فى مجالات التوعية ، بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية لإكساب الأطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب .

وأوضح صالح أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ألعاب ترفيهية للاطفال ، مثل عجلة الحظ ، السلم والثعبان، مهمه فى الدور الرابع لعرض مشكلات وحلول للحفاظ على المياة، السلم والثعبان وورش رسم .

وأضاف صالح أن هذه الألعاب الترفيهيه تأتى فى إطار ترسيخ سلوكيات ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال وتوضيح الفكرة بصورة بسيطة ، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل .



تدريب الاطفال على الترشيد باستهلاك المياه



جانب من حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال



حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال



شرح حملة التوعية بطريقة الرسم للاطفال



فعااليات الاحتفال