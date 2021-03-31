اليوم السابع
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3 شهور مكافأة تقييم أداء للعاملين بمياه المنوفية.. وحملة توعية لترشيد الاستهلاك

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:36 ص
3 شهور مكافأة تقييم أداء للعاملين بمياه المنوفية.. وحملة توعية لترشيد الاستهلاك تدريب الاطفال على الترشيد باستهلاك المياه
المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن صرف 3 شهور من مكافأة تقييم الأداء لجميع العاملين بالشركة

ويتقدم بالتهنئة لجميع العاملين بالشركة ولأسرهم متمنيا أن يعيد عليهم تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء  .

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن انقطاع المياه عن شوارع ( كامل عثمان ، مصطفى سويلم ، معاذ بن جبل " الشنواني" )، لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 ، وحتى الساعة 2 من ظهر نفس اليوم ، وذلك للقيام بأعمال ربط خطوط مياه بمدينة شبين الكوم منطقة البر الشرقى .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 

وقد نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وفريق عمل التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz نيابة عن الحكومة الألمانية ، حملة توعية أستهدفت 140 طفل و 100 من أولياء الأمور لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه ، وذلك بمقر مركز شباب قويسنا على هامش الاحتفالات باليوم العالمى للمياه  .

وذكر المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، أن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، لاطلاق حملات توعية أكثر فاعلية تعتمد على التفاعل الذهنى للأطفال بطرق حديثة فى مجالات التوعية ، بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية لإكساب الأطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب   .

وأوضح صالح أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ألعاب ترفيهية للاطفال ، مثل عجلة الحظ ، السلم والثعبان، مهمه فى الدور الرابع لعرض مشكلات وحلول للحفاظ على المياة، السلم والثعبان وورش رسم .

وأضاف صالح أن هذه الألعاب الترفيهيه تأتى فى إطار ترسيخ سلوكيات ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال وتوضيح الفكرة بصورة بسيطة ، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل .

 

تدريب الاطفال على الترشيد باستهلاك المياه
تدريب الاطفال على الترشيد باستهلاك المياه

 

جانب من حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال
جانب من حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال

 

حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال
حملة التوعية بترشيد المياه للاطفال

 

شرح حملة التوعية بطريقة الرسم للاطفال
شرح حملة التوعية بطريقة الرسم للاطفال

 

فعااليات الاحتفال
فعااليات الاحتفال

 

مشاركة الأطفال بحملة التوعية
مشاركة الأطفال بحملة التوعية

 


الاحتفال باليوم العالمى للمياة

القابضة للمياة

الوكالة الالمانية

شركة مياة الشرب المنوفية

حملة للتوعية بترشيد المياة

ورش عمل للاطفال

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