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وزير الآثار: تلقيت طلبات لتغطية موكب المومياوات من 220 قناة أجنبية

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:40 م
وزير الآثار: تلقيت طلبات لتغطية موكب المومياوات من 220 قناة أجنبية خالد العنانى
ماجد تمراز

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أكد وزير السياحة والآثار أنه تابع الجدل الذي أثير حول بعض الفنانيين المشاركين في حفل نقل المومياوات، وعلق قائلأ: "مينفعش نعلق على حاجة قبل ما نشوفها، شوفوا الأول واللي يلاقي حاجة ممكن تهين الحضارة المصرية والتاريخ المصري نقدر نحكم وقتها بشكل أكثر واقعية، وسيكون له كل الحق في الانتقاد".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "بشكر كل الفنانيين المتطوعين المشاركين في حفل نقل المومياوات، من سيجسد الملكة هي الملكة نفسها، وليست فنانة مصرية أو غير مصرية، وأكرر شكري لكل من شارك في هذا الحدث، دعونا ننتظر ليوم الحدث ونقيم الأمور بشكل منطقي ونظهر بلدنا بشكل جميل".

وقال: "تواصلت مع شخصيتين مصريتين على مستوى عالي من الشهرة، والشركة الخاصة بهما ردت وقالت سيبوهم لاحتفال المتحف المصري الكبير، وأثق أنه لن يتأخر منهم أحد، وسيتم التواصل مع شخصيات عالمية أجنبية للمشاركة في الفقرات، لأنني أرغب في مخاطبة العالم كله، وسيكونون من مختلف المجالات ولهم أسماء رنانة في مجالاتهم عالميا، وسيتم توجيه الدعوات لكل قادة الدول لأن ذلك الحدث الضخم الذي سيستمر أكثر من يوم، ولدينا افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، والدولة لديها كمية فعاليات كبيرة".

وأكد خالد العناني، أن هناك 3 فرق عمل الآن في المسرح وعمل البروفات والاستعدادات للموكب الخاصة بالمومياوات والعرض المسرحي، مشيرا إلى أن الدولة بالكامل ساهمت في ذلك الموكب، وحتى خارج الحكومة كان هناك متطوعين، موضحا أن الفاعلية بالكامل ستستمر لمدة ساعة ونصف، وستكون بخلاف الموكب.

وأضاف: "المكان الوحيد الذي من الممكن أن يشاهد فيها المواطن الفاعلية هو شاشة التلفزيون، والموكب هو أحد أجزائها، وسيتم الترويج لمواقع أثرية أثناء الفاعلية داخل وخارج مصر، بينهم الأقصر والهرم والمتحف المصري والمتحف المصري الجديد، ثم فيلم ثم الموسيقى وهكذا".

وقال: "متحف الحضارة، سيتم الترويج له في 60 دولة ستذيع الحدث، وأكثر من 400 وسيلة إعلام وهناك 100 طلب أخر يرغبون في تغطية الحدث، والهدف من ذلك هو أن نوضح للعالم كيف نحترم بلدنا، وإظهار مجال مصر وآثارها، وأنا سعيد بالصحافة والإعلام المصري، وحرصهم على تغطية الحدث بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية".

وتابع: "تلك الفاعلية كان من الممكن أن يتم عملها من عام مضى، ولكن كنا حريصون على إظهار جمال القاهرة بعد التطوير، وهناك قنوات كانت ترغب في نقل الحدث بشكل حصري، وكان هناك مفاوضات، ولكن الوزارة رفضت ذلك وقالت إن الحدث حق أصيل للمواطن المصري، واليوم فقط تلقيت طلبات لتغطية الحدث من 220 قناة أجنبية".

وقال: "بعد شهر تقريبا سيتم نقل قناع توت عنخ آمون، وسنضطر لعمل فاعلية، ولدي طلبات تصوير حصري له منذ أكثر من عام بأرقام كبيرة وجاري دراسة الموضوع الآن، ولكننا حريصون على أن تدخل فاعلياتنا كل بيت في مصر والعالم".

وتابع: "تم تجهيز أحد أهم وأكبر القاعات الهامة داخل المتحف القومي للحضارة، والجمهور سيزور القاعة المركزية التي تضم كافة الآثار في الحقب المصرية المختلفة، وبالتحديد يوم 18 أبريل في يوم التراث العالمي، ولذلك تم اختيار يوم فتحها للجمهور، وسيسمح للدخول بنفس التذكرة، ولكن سيكون هناك ضوابط خاصة بالتصوير، وممنوع شرح المرشدين السياحيين داخل القاعة".


موكب المومياوات

وزير الاثار

حفل نقل المومياوات

متحف الحضارات

المتحف القومي للحضارات

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