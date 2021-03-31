مقابر الراحل كمال الجنزوري بمصر الجديدة تستعد لاستقبال جثمانه.. فيديو

كتب أسامة عبد الحميد - تصوير خالد كامل و أحمد العاصى

رصدت كاميرا اليوم السابع التجهيزات الحالية التي تتم بمقابر الراحل كمال الجنزوري بمصر الجديدة، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.