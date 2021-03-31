اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 05:02 ص
خالد صلاح
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مصرع شخصين فى تحطم مروحية بالقرب من العاصمة براغ بالتشيك

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:00 ص
مصرع شخصين فى تحطم مروحية بالقرب من العاصمة براغ بالتشيك تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

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أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، وقالت: "المروحية من طراز (هيلى-سبورت سى إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع حوالى 90 مترا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافت: "أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع فى منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ".

وتابعت: "لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن".


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التشيك

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