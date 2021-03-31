مصرع شخصين فى تحطم مروحية بالقرب من العاصمة براغ بالتشيك

وكالات

أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، وقالت: "المروحية من طراز (هيلى-سبورت سى إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع حوالى 90 مترا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافت: "أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع فى منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ".

وتابعت: "لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن".