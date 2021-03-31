اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 119 ألفا و274 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:49 م
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 119 ألفا و274 طلب تصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 119 ألفا و274 طلب تصالح، بقيمة 530 مليونا و763ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، فى ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية.

 

يذكر أن خلال الأشهر الماضية شهدت المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، و81 مدرسة ،اقبال من المواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا، وقد أعلنت المحافظة عن انتهاء فترة التصالح.

 

 

 


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