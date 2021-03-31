ماكرون يلقى خطاب اليوم وسط توقعات بتعزيز تدابير مكافحة كورونا

كتب أحمد علوى

قالت قناة بى اف ام تى في الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيتحدث مساء اليوم على شاشة التلفزيون، ومن المتوقع أن يعلن عن تعزيز الإجراءات ضد Covid-19.

وقال الإليزيه فى الصباح الباكر، إن "إيمانويل ماكرون سيلقى كلمة أمام الفرنسيين مساء الأربعاء الساعة 8 مساء. لا شك فى أن رئيس الدولة يجب أن يعلن عن تعزيز التدابير لمكافحة الموجة الثالثة من Covid-19 في البلاد".

ويعود آخر خطاب رئاسى مخصص للإعلان عن الإجراءات المتعلقة بالوباء إلى 27 نوفمبر 2020.

وفقا للقناة ذاتها، يخطط رئيس الجمهورية بشكل خاص لإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد ويتعين على مجلس الدفاع المنعقد صباح اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه التحكيم فى الإجراءات الجديدة التي أعلن رئيس الدولة يوم الأحد اتخاذها.

ولاتخاذ القرار ، سيأخذ إيمانويل ماكرون في الاعتبار أحدث بيانات الوباء ، دون أن يكون قادرًا على تقييم تأثير الحبس الهجين الذي تم وضعه منذ 13 يومًا في 16، ثم 19 قسمًا ، بما في ذلك أقسام إيل دو فرانس. أوت دو فرانس.