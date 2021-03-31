وأوضحت منصة "فيس بوك" فى منشور لها: "ندرك أن هناك أنواعًا معينة من المحتوى، مثل خطاب الكراهية، الذى قد يؤدى إلى ضرر وشيك لا يرتبط بشبكة المعلومات الدولية فقط".

وذكرت فيس بوك: "لتقليل خطر انتشار المحتوى الجدلى فى الولايات الهندية التى تشهد انتخابات واحتمال التحريض على العنف قبل الانتخابات أو خلالها ، سنقلل بشكل كبير من توزيع المحتوى الذى تحدده تقنية الكشف الاستباقى لدينا على أنه كلام يحض على الكراهية أو العنف والتحريض".

وأشارت الشركة إلى أنها صممت أيضًا تذكيرات يوم الانتخابات لمنح الناخبين معلومات دقيقة وتشجيعهم على مشاركتها مع الأصدقاء على Facebook و WhatsApp.

وتعد الهند أكبر سوق للمستخدمين على منصة Facebook، كما يعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp من بين الأكثر شعبية فى البلاد ، حيث يبلغ عدد مستخدميه حوالى 500 مليون مستخدم فى الهند.

وتعرضت منصة "فيس بوك" لانتقادات، جراء ثغرات مزعومة فى السيطرة على خطاب الكراهية، وأوقفت المنصة الإعلانات السياسية والانتخابية والاجتماعية لمدة شهور لقمع المعلومات المضللة والانتهاكات حول الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية.