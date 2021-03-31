صوت ملائكى.. "أحمد" يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. أتم حفظه فى عمر 15 عاما

المنيا -حسن عبد الغفار

حباه الله بصوت عزب، يحرص أهالى قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا دائما على سماعه، تميز صوته بالدفئ وتتجه نبرة صوته إلى صوت الشيخ الحذيفى.

أحمد عبد القادر محمد، يقول: بدأت تعلم القرآن الكريم فى سن صغير حتى تمكنت من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملا، وفى ذلك الوقت كان عندى 15 عاما.

وأضاف: لقد حصلت على الإجازة فى القرآن على يد علماء فى القرآن الكريم، حتى أصبحت عضوا فى نقابة القراء على مستوى الجمهورية وأنا الآن أعلم القرآن.

وأوضح أحمد، إن الصوت الجميل هو نعمة من عند الله ليست موجودة لدى الكثيرين، ولذلك يجب الحفاظ عليها وصيانتها، وهذا ما أقوم به، وتزداد سعادتى عندما أرى ثناء الناس على صوتى.