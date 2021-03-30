تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثالث تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.45 جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.20 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.20 جنيه للبيع. 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.