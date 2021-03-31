اليوم السابع
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حبس 8 متهمين فى حادث انهيار عقار جسر السويس

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:09 م
حبس 8 متهمين فى حادث انهيار عقار جسر السويس انهيار عقار جسر السويس
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 8 متهمين فى انهيار عقار جسر السويس، والذى أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.

وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.

كما أمرت "النيابة العامة" بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به. وكشفت معاينة النيابة لمحيط الحادث عن وجود آثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين.


جسر السويس

حى السلام

انهيار عقار جسر السويس

عقار جسر السويس

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