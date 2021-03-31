حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة داخل ميكروباص فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزتهما مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص قبل بيعها على عملائهما فى مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.