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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:50 ص
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 31-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "بنك الاسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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