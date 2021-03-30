سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء.. يسجل 4.23 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مع ثالث تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء. 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع