انتظام حركة القطارات عقب اصطدام قطار بسيارة نقل "خرسانة" بالإسكندرية.. فيديو

فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من موقع تصادم قطار مطروح القاهرة بسيارة نقل "خرسانة" أثناء عبورها من مكان غير مخصص للعبور بمزلقان مرغم غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات.

وانتظمت حركة سير القطارات على خط مطروح الإسكندرية والتى لم تتأثر بالحادث. فيما ألقت مباحث الإسكندرية القبض على سائق السيارة النقل والتحفظ على السيارة.

وأدى عبور سيارة نقل خرسانة على مزلقان مرغم غرب الإسكندرية، إلى الاصطدام بقطار "مطروح القاهرة"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير القطارات، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح- القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أصر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.

تم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أي خسائر أو إصابات