السجن المشدد 15 عاما لزوج شرع فى قتل زوجته بطلق نارى بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عامًا لزوج مقيم بدائرة مركز قنا بتهمة الشروع فى قتل زوجته بطلق نارى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 ، عندما وجهت النيابة لـ"ح.ك.أ.أ" تهمة الشروع فى قتل المجنى عليها زوجته "ر. أ"، وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح نارى، وأوضحت التحريات أن خلافات بين المتهم والمجنى عليها دفعته إلى الذهاب للمدرسة التى كانت تتواجد بها لنقل نجلها، وعقب خروجها لمديرية التربية والتعليم تعدى عليها الزوج بسلاح نارى، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى قيدت برقم 743 لسنة 2019 وحكمت بالسجن المشدد 15 عاما للزوج.