التعليم توضح مصير الطالب المتغيب عن امتحان مارس بدون عذر.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير الطالب الذى تغيب عن امتحان شهر مارس بدون عذر قانونى، قائلة: سيسجل الطالب غياب فى الامتحان وهذا يعنى أن درجته فى الامتحان الذى تغيب فيه صفر، قائلة: سوف يحصل الطالب على متوسط الـ"3 اختبارات فى الترم الثانى مما يعنى أن درجة الطالب النهائية ستقل لأن أحد هذه الاختبارات لم يحضرها وتغيب عنها.
وقال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن الطالب الذى تغيب عن الامتحان بدون سبب أو عذر يعتبر متغيب ولن يعقد له امتحان آخر وسيحصل على متوسط الثلاث امتحانات، قائلا: لا بد من محاسبة الطالب وحصوله على حقه.
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى تغيب عن الامتحانات بعذر مقبول يقدم ما يفيد أن تغيبه عن الاختبارات سببه مرض أو عذر قهرى للإدارة التعليمية وسوف يحصل على امتحان تكميلى قبل نهاية العام الدراسى فى منهج امتحان شهر مارس فقط.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
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