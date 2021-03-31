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انتهاء الامتحان المجمع لشهر مارس لطلاب النقل اليوم

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:04 ص
انتهاء الامتحان المجمع لشهر مارس لطلاب النقل اليوم وزارة التربية والتعليم وطلاب
كتب محمود طه حسين

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ينتهى طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى من أول امتحان فى الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحان شهر مارس الجارى بعد أداء طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار اليومين الماضيين، وتعقد الامتحانات المجمعة لتشمل المواد الدراسية الأساسية وهى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات والرياضيات بواقع 30 سؤالا، ويجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، فيما تراعى المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث يتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد خلال أداء الطلاب للاختبارات داخل اللجان.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021


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