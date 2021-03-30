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مليون فدان ويوفر ملايين الوظائف..18معلومة عن مشروع الدلتا الجديدة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
مليون فدان ويوفر ملايين الوظائف..18معلومة عن مشروع الدلتا الجديدة خريطة
كتبت أسماء نصار

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بعد أن وجه الرئيس السيسى ، بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، نرصد كافة تفاصيل المشروع فى 18 معلومة كالتالى:..

1- مشروع الدلتا الجديدة يقام على مليون فدان


2- يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة


 3- يستهدف تعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر


4- كان مقرراً أن يستغرق عشر أعوام إلا أن الرئيس السيسى وجه بالانتهاء منه خلال عامين فقط


5- تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى


6- إنجاز ضخم نستهدف من خلاله تعزيز استراتيجية الدولة فى التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة


7- يُخفف الضغط على الدلتا والوادى ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة



8- مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متوازى بين الجهات التى تقوم على المشروع من إنشاء طرق واستصلاح أراضى وحفر آبار ومحطات صرف وإمدادات كهرباء لتتم خلال عامين فقط


9- تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تشمل دراسة الأرض التى ثبت علمياً أنها تصلح لكافة المحاصيل الزراعية من الناحية الكيمياية والفيزيائية


10- المناخ هو مناخ البحر المتوسط ويصلح لكافة المحاصيل


 11- سوف تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الهيئة الهندسية بعمل دراسات المياه وخطة تنفيذ الآبار


 12- تم وضع التصنيف المحصولى للمحاصيل فى المشروع


13- سوف يتم زراعة القمح والفول والعدس والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت


14- موقع المشروع فريد من نوعه ويقترب من الدلتا القديمة وبه شبكة قوية من الطرق، ويقترب من الموانئ وهو ما يدعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية


15- الدراسات تؤكد أن المنطقة يمكن أن تستوعب زراعة مليون فدان و100 ألف فدان، منها نصف مليون فى مشروع مستقبل مصر، و600 ألف فدان آخرين فى محور الضبعة


16- توجيهات الرئيس السيسي بالبدء بمشروعات شباب الخريجين وهو أمر يجرى الأعداد له حالياً بدراسات تفصيلية حول نظام الطرح وتنفيذ القرى بنظام حديث يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمتطورة

17- عقب الانتهاء من دراسات البنية التحتية سوف يتم البدء في استقبال الخريجين لتدريبهم على أنظمة الزراعة أو الصناعات المقرر تنفيذها على تلك المشروعات


18 يهدف المشروع الى القضاء على البطالة واستيعاب فرص العمل والاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وتوفير فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
 


الدلتا الجديدة

محاصيل زراعية

مشروع الدلتا الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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