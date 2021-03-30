مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية لنقل 4299 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم، الثلاثاء، 55 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4299 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 55 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية إلى كل من أكرا، بغداد، باريس، ندجامينا،لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لندن، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أثينا،أبوظبي، فيينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديسأبابا، إربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان وأسيوط، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4299 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارجمن جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقطإجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار عبر المسافرين.