جمارك المطار تضبط محاولتى تهريب لكميات من مستحضرات التجميل ومبالغ مالية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى مبنى رقم 2 برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام وأسامة محمد دياب مدير الجمرك من إحباط محاولتى تهريب الأولى كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والثانية مبالغ من العملة الأجنبية (اليورو) على نفس الطائرة.

وأفاد مصدر جمركى بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون "رزم" ورقيه.

قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من العملات الأجنبية داخل علب كورن فلكس وشيكولاته ووسط الملابس بحقائب الراكب بلغت 58 الف و700 يورو.

وفى وقت متزامن استوقف حافظ منشاوى حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية الثانية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى انكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب وسط ملابسه ومتعلقاته، قام أحمد أبو بكر بتكليف محمد محمود ابراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بلغت حوالى 1400 قطعة.

قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتشكيل لجان لجرد وعد وتحريز المضبوطات مكونه من أحمد محمد عبد الواحد وسامى نبيل ومحمد نسيم ثم أمر "دياب" بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل راكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب الذى بحوزته العملة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للاختصاص بعد تسليمه المسموح له قانونا وهو ما يوازى عشرة آلاف دولار أمريكي.