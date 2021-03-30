محافظ كفر الشيخ يعلن بدء العمل فى إنشاء 24 ألف وحدة سكنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين، والوصول لهم بالقرى، وما ستشهده قرى حياة كريمة، سيغير نمط الحياة بالريف المصرى، وسيتم توصيل الغاز والإنترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية وإقامة محطات صرف صحى، وغيرها من الخدمات المتعددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس جامعة وعمداء الكليات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: بدأت 12 ماكينة دق خوازيق، و5 شركات لإنشاء التجمعات السكنية، والعمارات بارتفاع 11 دورا خلف جامعة كفر الشيخ، إضافة إلى إقامة محطة خرسانية لاستغلال الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية، وعدم استخدام الخرسانة العادية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية ستكون نموذجا متميزا سيتم الإعلان عنها فى حينه، بالاضافة إلى إقامة وحدات خدمية تخدم 64 ألف نسمة لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منهم 18 ألف حاجز منذ عام 2004، وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعى، وهناك أراضى لإقامة المزيد من الوحدات السكنية، وجارٍ التعرف على كم الخدمات المتطلبة فى التجمعات السكانية الجديدة، لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التوجه منصب نحو الاهتمام بغرب كفر الشيخ لتنال من التطوير ما تستحقه تلك المنطقة، وستشهد العديد من الشوارع أعمال تطوير ورصف، سواء شوارع غرب أو شرق العاصمة وإنشاء محاور جديدة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الأعمال الجارية بمركز الأورام ليكون أفضل مركز على مستوى الشرق الأوسط، بالإصافة لما يشهده طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكدا أن منطقة الحكر الأوسط وغيرها من المناطق غير المخططة ستشهد أعمال تطوير، وأنه يتم رصد مخالفات البناء من خلال وحدة الرصد الإلكترونية اليومية ويتم إبلاغ رئيس القرية بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محافظ كفر الشيخ: تقدم لمدرسة كفر الشيخ الدولية للغات حتى الآن 300 طالب وطالبة، ومازال الباب مفتوح لتلقى المزيد من الطلبات، مشددا على الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.