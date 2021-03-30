محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة ويوجه بسرعة إنهائها

القليوبية فريق المحافظات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة "نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات"، بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التى تمثل أهمية لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وذلك بحضور اللواء سامى علام رئيس حي غرب، ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحى.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه تشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

وخلال الجولة أعطى المحافظ، تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها آلاف المواطنين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات بمدينة شبرا الخيمة، استكمل الهجان جولته بتفقد ميدان المؤسسة حيث أكد المحافظ، بأنه تم التنسيق مع عميد كلية هندسة شبرا الخيمة لوضع تصميم لتطوير الميدان لما له من أهمية كبيرة إذ يستقبل يوميا ملايين المواطنين من جميع المحافظات، وهو مدخل المحافظة من جهة الجنوب ومحافظة القاهرة من اتجاه الشمال.

أعمال تطوير انفاق شبرا الخيمة



أعمال تطوير أنفاق شبرا الخيمة



أنفاق شبرا الخيمة



جانب من الجولة