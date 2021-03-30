ضبط مالك بدروم عقار جسر السويس المنهار

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المتهمين فى واقعة انهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، ونجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عدد 3 متهمين فى الواقعة (ملاك العقار – القائم على بناء الطوابق المخالفة).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين (مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص")، وبصحبته شريكه بالمصنع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.