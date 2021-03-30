ضبط الأب المتهم بالتعدى على طفله وإحداث إصابات به فى الدقهلية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بدائرة المركز، بوصول أحد الأطفال يبلغ من العمر 3 سنوات، برفقة أحد الأشخاص، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

وبسؤال والد الطفل المشار إليه (عامل، مقيم بدائرة المركز) أجاب بأن نجله سقط من على سلم المنزل حال لهوه، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بذلك.. وباستدعاء والدة الطفل (ربة منزل، مقيمة بذات الناحية) وبمواجهتها بمقطع الفيديو، اتهمت زوجها بالتعدى على طفلهما بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، عقب حدوث خلافات أسرية بينهما، وقيامه بطردها من المسكن والاحتفاظ بالطفل بصحبته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.