صحيفة: رئيس البرازيل يجرى أكبر تعديل وزراى ويستبدل 6 وزراء

فاطمة شوقى

أجرى رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، أول إصلاح وزاري له منذ توليه الحكم قبل عامين، وذلك بعد ساعات من استقالة وزير الخارجية إرنستو أراوجو ووزير الدفاع فرناندو أزيفيدو، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات تؤثر على 6 مناصب عليا ، وزارات الدفاع والخارجية والعدل، بالاضافة إلى وزير الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الرئاسى المعروف باسم البيت المدنى، ومكتب المدعى العام.

وأكدت الرئاسة البرازيلية في بيان لها أن السفير كارلوس ألبرتو فرانكو سيحل محل إرنستو أراوجو في وزارة الخارجية ، وسيترأس والتر سوزا براجا وزارة الدفاع خلفا لفرناندو أزيفيدو. وفي وزارة العدل ، سيحل رئيس الشرطة الفيدرالية ، أندرسون توريس ، محل أندريه ميندونسا.

جاءت التغييرات في هذه الحقائب بعد ساعات من استقالة وزرائها من مناصبهم، كما أكد بولسونارو تعيين نائبة الحزب الليبرالي ، فلافيا أرودا ، في الأمانة العامة للحكومة مقابل الجنرال لويس إدواردو راموس.

وكانت قناة "جلوبو تى فى " البرازيلية قالت أمس ان استقالة وزير الخارجية إرنستو أراوجو الذى تعرض لانتقادات بسبب الافتقار إلى إدارة أزمة فيروس كورونا، وتم اتهام أراوجو من بين أمور آخرى، بعزل البرازيل على الساحة الدولية ووضع البلاد فى وضع سيئ فيما يتعلق بشراء اللقاحات.

وتعانى البرازيل من ارتفاع فى عدد اصابات ووفيات كورونا بشكل كبير، حتى انها كسرت حاجز الـ 3000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد أكثر من 313 ألفا و800 شخص إلى جانب 12.5 مليون إصابة