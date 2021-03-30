سفيرة بولندية تقترب من منصب المنسقة الأممية فى لبنان

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اختار سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يوانا فرونيسكا لتولي منصب المنسقة الخاصة للمنظمة في لبنان.

وقال مصدر دبلوماسي إن جوتيريش أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين فرونيسكا منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار.

وأكد دبلوماسيون آخرون هذه المعلومة، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين وقد أعطوا جوتيريش موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإعلان رسميا عن تعيين فرونيسكا في منصبها الجديد سيتم قريبا.