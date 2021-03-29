تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-3-2021

تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك التجارى الدولى cib "لـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وتباين سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثانى تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
4.17 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.12 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
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