تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-3-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك التجارى الدولى cib "لـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتباين سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع ثانى تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.20 جنيه للبيع. 4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء. 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء. 4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للبيع. 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء. 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.