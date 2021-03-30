اليوم السابع
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سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:56 م
سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء ذهب
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر اليورو 1 يسجل 4.40 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.42 ريال سعودى.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك المصرية.
 
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.40 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.42 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.42 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  203.10 ريال  بما يعادل  54.15$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  186.18 ريال  بما يعادل  49.64$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 177.72 ريال  بما يعادل  47.39$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  152.33 ريال  بما يعادل  40.62$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  118.48 ريال  بما يعادل  31.59$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  101.55 ريال بما يعادل  27.08$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,316 ريال بما يعادل  1,684$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,422 ريال بما يعادل 379.09$

سعر كيلو الذهب

 

بنحو 203,100 ريال  بما يعادل 54,154$
 
 
 
 
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

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اسعار عملات السعوديه

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