سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى لـ 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى.
وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد بالبنوك المصرية.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.42 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق
وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
بنحو 208.10 ريال بما يعادل 55.50$
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 22بنحو 190.76 ريال بما يعادل 50.87$
سعر الذهب عيار 21بنحو 182.09 ريال بما يعادل 48.56$
سعر الذهب عيار 18بنحو 156.08 ريال بما يعادل 41.62$
سعر الذهب عيار 14بنحو 121.39 ريال بما يعادل 32.37$
سعر الذهب عيار 12بنحو 104.05 ريال بما يعادل 27.75$
سعر أوقية الذهببنحو 6,472 ريال بما يعادل 1,726$
سعر جنيه الذهببنحو 1,457 ريال بما يعادل 388.48$
سعر كيلو الذهببنحو 208,101 ريال بما يعادل 55,495$
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