اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

الإثنين، 29 مارس 2021 12:31 م
سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى لـ 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد بالبنوك المصرية.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.42 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.10 ريال  بما يعادل  55.50$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  190.76 ريال  بما يعادل  50.87$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.09 ريال  بما يعادل  48.56$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.08 ريال  بما يعادل  41.62$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.39 ريال  بما يعادل  32.37$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.05 ريال بما يعادل  27.75$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,472 ريال بما يعادل  1,726$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,457 ريال بما يعادل 388.48$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,101 ريال  بما يعادل 55,495$

 

 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة