سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى لـ 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد بالبنوك المصرية.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.42 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين يابانى. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق