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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين

الإثنين، 29 مارس 2021 12:32 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 29-3-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مع ثاني تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين انخفض في بنك "الإسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
 
وفى ساق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك التجارى الدولى cib "لـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.26 جنيه.
 
4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.30 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

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