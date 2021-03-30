روما (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة أن حل مشكلة الهجرة لا يأتى إلا من خلال التعاون مع أوروبا، وأضاف الدبيبة فى تصريح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أن الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين، "فنحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".