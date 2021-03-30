ذكرى رحيل العندليب الأسمر .. أقارب عبد الحليم حافظ يروون كواليس حياته داخل قريته

وقال أحد أبناء القرية محمود سالم، إنه من أحد أسباب شهره قرية الحلوات يعود الفضل فيه للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، حيث إنه أقام وحدة صحية ومحطة كهرباء فى بداية السبعينيات بالقرية، وكان يخدم أبناء قريته فى كل متطلباتهم حيث أنها دخلها النور قبل أن يتم عمل المركز التابعة له القرية حالياً.

وأضاف محمود سالم إبن قرية الحلوات، أن أهالى القرية يستعدون لتنظيم إحتفالية فى ذكرى رحيل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، وذلك تكريماً له وتاريخ الفنى العظيم فى الوطنية وحب مصر.

وقال" أحمد كامل أحمد نوارة" 60 عاما من أبناء القرية، أحد جيران العندليب، إن والده أشترى منزل أسرة العندليب، الذى ولد فيه قبل رحيل أشقائه إلى القاهرة، وكان يخصص رواتب شهرية للفقراء بالقرية، وساهم فى إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، وكان إجتماعى وبسيط، ويوم العيد كان يرسل الأضحية وتوزيعها على أهالى القرية، مؤكدا أنه تبرع للقرية ببناء مسجد ووحدة صحية، واشترى ماكينة توليد كهرباء للقرية، لتصبح أول قرية بالمحافظة يتم إدخال فيها الكهرباء.

وأضاف كامل، أنه كان يأتى إلى القرية وقت زيارتها، ويجلس معهم، ويتناقش معهم فى أمورهم الشخصية، مؤكدا أن شقيقته كانت تحى ذكراه فى القرية حتى وفاتها، وكان يتم إقامة حفل كبير فى مركز شباب القرية ويحضره عدد من الفنانين، وبعد وفاتها توقفت الإحتفالات، ونتمنى من وزارة الثقافة إعادتها مرة ثانية لكى يعى الجيل الجديد من القرية التاريخ الحافل للعندليب الأسمر.