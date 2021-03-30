جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط تهريب كمية من النقد الأجنبى

كتب أحمد مصطفى

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى المخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من أبوجا اشتبه سالم أبوعابد رئيس القسم باللجنة الجمركية فى راكب نيجيرى الجنسية نظرا لكثرة تردده.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من عبدالله حمدىمأمور التفتيش تحت إشراف هانى ابوطالب رئيس قسم تفتيش الركاب لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود مبلغ 108 آلاف و500 دولار مخبأة على جسم الراكب.

قرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 49 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .