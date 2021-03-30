اليوم السابع
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جامعة طنطا: 100 بحث بمؤتمر "الهندسة الإنشائية والجيوتقنية" لدعم التنمية 2030

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:35 ص
جامعة طنطا: 100 بحث بمؤتمر "الهندسة الإنشائية والجيوتقنية" لدعم التنمية 2030 الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر الدولى الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، أن إجمالى الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بلغ أكثر من 100 بحثا، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن هذه الأبحاث تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى اعتماد 75 بحثا تمت مراجعاتهم من قبل لجان المؤتمر العلمية وقوائم المراجعين، والتى تتناول المستحدثات العملية الجديدة فى مجال الهندسة الإنشائية خاصة فى ظل الخطة التى تتبناها الدولة حالياً نحو البناء ، وتعدد المشروعات القومية التى تعد خطوة هامة لرسم مستقبل مصر ، والعمل على تطوير البنية التحتية لتحسين الاقتصاد المصري 

وأضاف الدكتور عماد عتمان، أنه تم تقسيم هذه الأبحاث إلى 6 مجالات رئيسية وهى تصميم المنشآت الخرسانية، الهندسة الجيوتقنية، التحليل الإنشائى، تصميم المنشآت المعدنية، خواص واختبار المواد، إدارة مشروعات التشييد، بإلإضافة إلى عقد 5 محاضرات متخصصة يحاضر بها أساتذة من بلدان مختلفة مثل "إنجلترا وكندا وسنغافورة والصين ومصر" .


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الغربية

تنمية مصر 2030

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