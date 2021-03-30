اليوم السابع
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تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع لشهر مارس وسط إجراءات وقائية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:01 ص
تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يؤدون الامتحان المجمع لشهر مارس وسط إجراءات وقائية تلاميذ الصف الخامس الابتدائي يؤدون الامتحان المجمع لشهر مارس
كتب محمود طه حسين

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات شهر مارس المجمعة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، مع حرص المدارس على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، حيث يؤدى الطلاب الاختبار فى 5 مواد أساسية هى العلوم والدراسات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بواقع 30 سؤال ويجيب الطالب فى نفس ورقة الأسئلة لأن الاجابات جميعها اختيار من متعدد ويتضمن الامتحان 4 إجابات عن كل جزئية بكل مادة دراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
 

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
 

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021


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