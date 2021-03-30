اليوم السابع
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تاجر الكيف يعترف على مصدر إمداده بالحشيش "جملة" عقب سقوطه في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:00 ص
تاجر الكيف يعترف على مصدر إمداده بالحشيش "جملة" عقب سقوطه في بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل تم القبض عليه في بولاق الدكرور، لحيازته عدد من قطع الحشيش المخدر، عن إتجاره بالمواد المخدرة، وتخزينها بشقته، لحين ترويجها بين زبائنه، مضيفا أن عاطلا مقيما بالجيزة، وراء إمداده بالمخدر، ليتولى ترويجه.

 

أضاف المتهم أنه يروج المواد المخدرة بين زبائنه، مستخدما دراجة بخارية، بعد التواصل معهم بواسطة هاتف محمول ضبط بحوزته.

 

وتم القبض على المتهم بعد أن توصلت تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط أحد الأشخاص في ترويج المواد المخدرة بين عملائه في بولاق الدكرور.

 

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مكافحة المخدرات

بولاق الدكرور

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