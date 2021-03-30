بايدن يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لقدامى المحاربين فى فيتنام.. صور

وكالات

شارك الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزوجته، فى إحياء اليوم الوطني لقدامى المحاربين في فيتنام، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ50 للحرب الضروس التى خاضتها الولايات المتحدة.

ووضع بايدن وزوجته باقة من الزهور أمام النصب التذكارى، وذلك تكريما للضحايا الذين قتلوا خلال الحرب من الجنود الأمريكيين.

ويعد الاحتفال باليوم الوطنى لقدامى المحاربين فى فيتنام تخليدا لقرار الإدارة الأمريكية بإلغاء القيادة العسكرية فى فيتنام، والذى يرجع تاريخه إلى مارس 1973.

وتمثل المناسبة فرصة لتقديم الشكر والعرفان لنحو تسعة ملايين من قدامى المحاربين، على خدمتهم وتضحياتهم خلال واحدة من أطول الحروب الأمريكية التي امتدت من 1 نوفمبر 1955 إلى 7 مايو 1975.



احياء ذكرى حرب فيتنام فى الولايات المتحدة



الرئيس الأمريكى فى طريقه للنصب التذكارى



الرئيس الأمريكى يحيى ذكرى مقاتلى حرب فيتنام



أمريكا تحتفل بالذكرى الـ50 لحرب فيتنام



بايدن أمام النصب التذكارى



بايدن وزوجته أمام النصب التذكارى



جانب من مشاركة بايدن وزوجته