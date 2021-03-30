اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:40 ص
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الكهرباء: نظام "الباركود" ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات التوزيع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
الكهرباء: نظام "الباركود" ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات التوزيع فاتورة كهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن نظام الباركود الذى تطبقه شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى طباعة فواتير استهلاك الكهرباء منذ عدة أشهر ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركات، مؤكدا أن الهدف من هذه الخاصية هو ميكنة عملية التحصيل بشركات التوزيع وضمان دقة بيانات المشترك. 
 
 وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن نظام الباركود مطبق بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، لافتا إلى أنه هذه الخاصية هو أمر إدارى خاص بشركات التوزيع ولا علاقة للمواطن به.
 
وأضاف المصدر، أن التحول الرقمى بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين و تقديم خدمة مميزة للمشترك بطريقة أكثر سهولة و يسر، لافتا إلى انه بعد الانتهاء من اطلاق باقى خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية التى يبلغ عددهم 17 خدمة لن يحتاج المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تماما ، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات و سداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

التحول الرقمى بوزارة الكهرباء

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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