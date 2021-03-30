الرئيس السيسى: "زراعة الفدان الواحد تتكلف 200 ألف جنيه.. وبلدنا كبيرة وقادرة"

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زراعة فدان واحد ضمن مشروع زراعة 2 مليون فدان في الضبعة يحتاج إلى مياهه تأتى من معالجة محطات والحصول عليها من أماكن منخفضة سواء في بحر البقر أو في منطقة الحمام وكذلك تحتاج إلى محطات رفع ومحولات كهرباء ثم معالجة المياه بتكلفة مالية، ثم زراعة الأراضى والتأكد أنها جاهزة ثم تنفيذ البنية الخاصة بها من كهرباء وطرق وشبكة رى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "الفدان يتكلف 200 ألف.. وبالتالي زراعة 2 مليون فدان تحتاج إلى 2 مليار جنيه.. الناس تعرف منين ومحدش هيقدر يقول الكلام وعلينا أن نقرأ بتمعن.. الكهرباء تتكلف كده.. شبكة المعالجة تتكلف كده وهكذا".

وتابع الرئيس السيسى: "نزرع 2 مليون فدان لمصر من أجل الشعب المصري.. خلوا الناس تعرف أن البلد كبيرة وقادرة.. مش يبقى الكلام خبر في جورنال كده.. انا شوفت الملفات اللى كانت بتتعمل زمان.. بتقرير يومى رسومات وبيانات دقيقة من المسئولين".