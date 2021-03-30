اليوم السابع
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خالد صلاح
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استطلاع يؤكد تأييد غالبية الأمريكيين لتشديد إجراءات حيازة الأسلحة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:07 ص
استطلاع يؤكد تأييد غالبية الأمريكيين لتشديد إجراءات حيازة الأسلحة الأسلحة النارية فى أمريكا - أرشيفية
أ ش أ

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أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون تشديد الإجراءات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة هاريس إكس بالتعاون مع صحيفة ذا هيل الأمريكية ، إلى أن 57% من الناخبين يرون ضرورة وجود المزيد من القوانين المنظمة لهذه الأسلحة في البلاد.
وفي المقابل ، كشف الاستطلاع عن أن 13% فقط من المشاركين بآرائهم ذكروا أن المطلوب تشريعات أقل في حين قال 30% إنه لا ضرورة للمزيد من تلك القوانين وأن يظل الحال كما هو عليه دون تغيير.
وحسب الانتماء الحزبي ، أيد 79% من الديمقراطيين و 55% من المستقلين تشديد الإجراءات بشأن حيازة الأسلحة النارية ، بينما قال 44% من الجمهوريين إنه ينبغي أن تبقى القوانين المنظمة لهذه الأسلحة كما هي.


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تشديد إجراءات حيازة الأسلحة بأمريكا

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