استطلاع يؤكد تأييد غالبية الأمريكيين لتشديد إجراءات حيازة الأسلحة

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون تشديد الإجراءات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة هاريس إكس بالتعاون مع صحيفة ذا هيل الأمريكية ، إلى أن 57% من الناخبين يرون ضرورة وجود المزيد من القوانين المنظمة لهذه الأسلحة في البلاد.
وفي المقابل ، كشف الاستطلاع عن أن 13% فقط من المشاركين بآرائهم ذكروا أن المطلوب تشريعات أقل في حين قال 30% إنه لا ضرورة للمزيد من تلك القوانين وأن يظل الحال كما هو عليه دون تغيير.
وحسب الانتماء الحزبي ، أيد 79% من الديمقراطيين و 55% من المستقلين تشديد الإجراءات بشأن حيازة الأسلحة النارية ، بينما قال 44% من الجمهوريين إنه ينبغي أن تبقى القوانين المنظمة لهذه الأسلحة كما هي.
استطلاع يؤكد تأييد غالبية الأمريكيين لتشديد إجراءات حيازة الأسلحةالثلاثاء، 30 مارس 2021 03:07 ص
الأسلحة النارية فى أمريكا - أرشيفية
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أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون تشديد الإجراءات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
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