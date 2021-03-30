ارتفاع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء "الأغذية والمشروبات"

كتب هانى الحوتى

ارتفع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.27%، وتصدر القطاعات المرتفعة الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.58%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.66%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.27%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.03%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.66%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية بنسبة 0.34%، 0.33%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.06%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط عمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 655.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 653 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.85%، والعرب على 5.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 5.04 مليون جنيه، 192.1 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 161.6 مليون جنيه، 557.9 ألف جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4131 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.