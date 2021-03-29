13 قطاع يصعد بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات اليوم الاثنين، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.95%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.63%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.22%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.15%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.08%.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.05%، فيما تراجعت 4 قطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.61%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.37%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 590.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 114.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.