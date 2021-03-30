اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:44 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4131 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.
 
 

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