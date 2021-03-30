أخبار مصر.. الرئيس السيسى: مياه مصر خط أحمر.. ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرتنا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، ردا على سؤال حول قضية سد النهضة: "موضوع التفاوض خيارنا اللى بدأنا بيه، وعاوز اقولكم على حاجة عمرى ما تكلمت فيها.. العمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات كثيرة لأن الشعوب مبتنساش ده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، وكل يوم الرأى العام العالمى، وكبار المسؤولين يروا أننا نكسب أرض، إننا جادين في التفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، وكل اللى بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود".

وكشف الرئيس السيسى، عن تحرك جديد في قضية سد النهضة قائلا: "خلال الأسابيع القليلة القادمة هايبقى فيه تحرك إضافى ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشان ملء وتشغيل السد".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وألا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وأضاف الرئيس: "محدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش أننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: أضم صوتى لمقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردا على سؤال حول اقتراح ترشيح هيئة قناة السويس لنيل جائزة نوبل للاقتصاد:" أضم صوتى لمقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد وسنكون سعداء إذا منح هذا المرفق العظيم تلك الجائزة".

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: إذا كنا بنتكلم على هيئة اقتصادية لها تأثير كبير جدا على التجارة العالمية، أتصور أن الحدث اللى تم خلال الستة أيام اللى فاتوا أكد إن الهيئة تستحق الجائزة دى.. هنبقى سعداء إنهم يدوا الجائزة لهذا المرفق العظيم".

الحكومة تعلن استعدادها لمناقشة استجواب وزير الدولة للإعلام بمجلس النواب

أعلنت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، استعدادها لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل فى الموعد الذى يحدده المجلس.

وأضاف خلال الجلسة العامة: "تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أن لديه موعد سابق وطلب التأجيل، وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى.

سائقو القطارات يعتذرون عن حادث قطارى سوهاج: نعد بتقديم أفضل ما لدينا للركاب

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيى التشغيل والمزلقانات ومراقبى الأبراج وطوائف التشغيل ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد، خلال زيارته للمعهد.



وأكدت وزارة النقل، أنه تم مناقشة خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدى القطارات ورفع مستواهم الفنى والمهني والعلمي والانضباطي بما يؤهلهم لقيادة الجرارت الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أى حوادث بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.



وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كافة الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكداً أنه لن يتهاون فى محاسبة أى مقصر في واجباته صغيراً كان أو كبير.

أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة قبل قليل بقيمة 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1687 دولار مسجلة تراجعا بأكثر من 22 دولارا في التعاملات الفورية، بسبب انتعاش في عوائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار وهو ما ساهم في الهبوط بأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل الآن 742 جنيها لعيار 21 وهو العيار رواجا بالسوق المصري، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 636 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 848 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5936 جنيها.

سعر الذهب في مصر دائم التغير طوال جلسات التداول على الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد سعر أونصة الذهب عالمياً تراجعات مستمرة منذ فتح التداول على المعدن النفيس أمس الاثنين بمستهل تداولات هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية الثلاثاء 30 مارس وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.

شعبة الأدوية: مستعدون لاستقبال موجة كورونا الثالثة ولدينا مخزون 9 أشهر

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأدوية فى مصر جاهزة لاستقبال الموجة الثالثة من فيروس كورونا باستعدادات كبيرة من المتاح من الأدوية والمكملات الغذائية اللازمة لعلاج المصابين بكورونا، كما أن لدينا وفرة فى المخزون تقدر بنحو 6 إلى 9 أشهر قادمة، لافتا إلى أن هيئة سلامة الغذاء قامت بتسجيل 1267 ملف لإنتاج أدوية المكملات الغذائية خلال عامين وهو انجاز تاريخى لم يحدث من قبل.

وأضاف عوف خلال اجتماع شعبة الأدوية مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف اليوم، إن توقيت الموافقة على تسجيل أدوية المكملات الغذائية أصبحت لا تتعدى الـ 6 أشهر من هيئة سلامة الغذاء بعد أن كانت تستمر لسنوات عندما كانت تتبع هيئة الدواء المصرية، وسرعة إصدار التراخيص يدعم الاستثمارات فى قطاع الدواء فى مصر، ويقلل من الاستيراد، كما أن يحمى السوق من انتشار الأدوية المهربة بمبالغ باهظة للمواطنين.

وتوقع عوف أن يستحوذ قطاع المكملات الغذائية فى السوق المصرية على نسبة 30% من إجمالى استثمارات الدواء التى بلغت 80 مليار جنية العام الماضى 2020 خلال 3 سنوات، خاصة بعد ارتفاع عدد الشركات المنتجة للمكملات إلى 30 شركة خلال عام 2020 توقيت ذروة أزمة كورونا بعد أن كانت 3 شركات فقط الأعوام السابقة.