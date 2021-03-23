اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:30 م
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 في مصر تذبذب واضح بين الارتفاع والهبوط، لكن الأسعار سجلت تحركا محدودا للغاية نحو الارتفاع، والذى قد لا يكون مؤثرا في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 766 جنيها.
 
عيار 18 سجل 656.5 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 875.5 جنيه.
 
الجنيه الذهب 6128 جنيها.
 
أونصة الذهب 1739 دولار.
 
وسجل عيار 21 سعر 766 جنيها للجرام ويعتبر عيار 21 هو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة بمصر، ويرتفع الطلب على الذهب عيار 21 بشكل كبير في محافظات الصعيد، بخلاف محافظات الوجه البحري، ويتميز الذهب عيار 21 بلمعته التي تتناسب مع ذوق المستهلك المصرى.
 
ووفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.
 
ويبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب 21

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