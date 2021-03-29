شعبة الأدوية تناقش مع سلامة الغذاء حل معوقات المكملات الغذائية لعلاج مصابى كورونا

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن شركات الأدوية ستناقش غدا الثلاثاء، مع هيئة سلامة الغذاء سبل التعاون والعمل على حل أى معوقات تواجه المكملات الغذائية الخاصه برفع جهاز المناعه مثل فيتامين سى والزنك والاكتوفرين، وتعتبر هذة الفيتامينات إحدى الأصناف المطلوبه فى بروتوكول وزارة الصحه لمواجهة فيروس كورونا والعلاج منه.

وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم بحث التأكيد على توافر هذه الاصناف بكميات قد تزيد عن 9 أشهر على الأقل تحسبا لأى زيادة فى أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان وعادات التجمع بين الأسر التى تسبب هذة العادات الاجتماعية من زيادة فى الاصابات والذى تتخوف منه الحكومة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من التباعد لحين الانتهاء من أزمة كورونا.

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن هناك ما يقرب من 50 مصنع يقوم يإنتاج أدوية كورونا من المكملات الغذائية حالياً، ويحصل على التراخيص للإنتاج خلال شهرين فقط منذ أزمة انتشار كورونا، وتدخل هيئة سلامة الغذاء لضخ كميات من الأدوية فى السوق المحلى.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن آليات التسجيل الجديدة التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء فتحت إجراءات تسجيل الشركات المنتجة بسهولة واختصرت مدد الموافقات التى تجريها الشركات، ولفت إلى أن الـ50 مصنع الذى يجرى إنتاج المكملات الغذائية 3 منهم فقط من حصل على تراخيص هيئة سلامة الغذاء والباقى جارى توفيق أوضاعه، ليحصل على التراخيص خاصة وأن هذة المصانع كانت تحصل على التراخيص قبل أزمة كورونا من معهد التغذية.