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نشرة بتوصيات فنية لتجنب إصابة محصول الفول البلدى بحشيشة الهالوك

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:18 م
نشرة بتوصيات فنية لتجنب إصابة محصول الفول البلدى بحشيشة الهالوك محاصيل الفول البلدى
كتبت أسماء نصار

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أصدرقطاع الإرشاد الزراعي، عدد من التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الفول البلدي، مراعاتها لتجنب إصابة المحصول بحشيشة الهالوك.
 
وشملت التوصيات الفنية التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الحرص علي زراعة أصناف الفول البلدى التى تتحمل الاصابة بالهالوك مثل جيزة 843 أو مصر 3 وغيرها والموصي بها  من قسم بحوث البقوليات - معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
 
كما تضمنت أن تتم الزراعة في أرض خالية من الإصابة بالهالوك و يفضل الزراعة في أرض سبق زراعتها أرز أو كتان أو قطن وعدم تكرار زراعة المحاصيل العائلة للهالوك في نفس الأرض سنويا مثل البسلة، ويراعى خدمة الأرض بالحرث العميق مع استخدام أسمدة بلدية خالية من بذور الهالوك، ويفضل زراعة الفول البلدي في الثلث الأخير من نوفمبر في الأراضي المتوقع إصابتها بالهالوك، وإضافة جرعة منشطة من السماد الأزوتى يؤدى إلى تقليل الإصابة بالهالوك.
 
وتضمنت التوصيا أن يراعي انتظام الري مرة كل 3 أسابيع وعدم إطالة فترات الري لأن ذلك يقلل من الإصابة بالهالوك، وفحص الحقول مع تقليع النباتات التى تظهر عليها أعراض ذبول للتأكد من وجود إصابة بالهالوك، وفى حالة وجود إصابة بالهالوك يتم الرش بمبيد راوند آب بمعدل 75 سم3 للفدان مع 120 لتر ماء برشاشة ظهرية ذو ست بشابير بأرتفاع 30 سم من سطح الفول ويكون ذلك بعد تزهير الفول بأسبوعين ويكرر الرش مرة ثانية بعد 3 أسابيع من الرشة الأولي.
 
وتتضمنت التوصيات أن يراعي تقليع شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وحرقها قبل تكوين بذور، وذلك عادة خلال شهرى فبراير ومارس بهدف تقليل أضرارها وتلويث التربة ببذور الهالوك.

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