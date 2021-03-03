قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة غرب مدينة تعز

عدن (أ ش أ)

قال مصدر عسكرى بقوات الجيش اليمني إن القوات قامت بمواجهات ب"جبهة مقبنة" غرب مدينة تعز ، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 من المليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية، وإصابة العشرات، وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات.

وأوضح المصدر- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، أن المواجهات أسفرت عن تقدم الجيش والسيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الاشروح بجبل حبشي غرب مدينة تعز، مشيرا إلى أن قوات من اللواء 145 مشاه هاجمت مواقع المليشيات في جبهات عزلة اليمن مقبنة والاشروح وجبهة القوز. وفي السياق، شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، والتي أسفر عنها مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية.

كما لقي مدني مصرعه وأصيب شقيقه، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على حي سكني في مدينة حيس، جنوب الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر مقرب من الضحايا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "القصف الحوثي أودى بحياة شعبان سالم علي، البالغ من العمر 20 عاما، حيث أصيب بشظية في عنقه فصلت رأسه عن جسده، فيما أصيب شقيقه محمد ذو الـ 35 عاما بجروح في أنحاء متفرقة من جسده، إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على منزلهما".

وأضاف المصدر، أن المنزل تعرض لأضرار كبيرة، كما أن جميع ممتلكاتهما المنزلية انتهت بقصف ميليشيات الحوثي.

جدير بالذكر أنه خلال الشهرين الماضيين قتل 14 مدنيا وأصيب 35 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بنيران ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقات الميليشيات المتصاعدة للهدنة الأممية.

وكانت إحصائية حكومية يمنية، أعلنت نزوح أكثر من 14 ألف شخص جراء تصاعد المعارك مع الحوثيين بمحافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي.