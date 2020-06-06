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باحثون بريطانيون: كلوروكين علاج للملاريا وغير فعال فى حالات كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 02:05 م
باحثون بريطانيون: كلوروكين علاج للملاريا وغير فعال فى حالات كورونا تجارب
كتب : أحمد علوى

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أعلن فريق من الباحثين البريطانيين، أنهم أنهوا دراسة كبيرة حول استخدام هيدروكسي كلوروكوين ، وهو علاج مضاد للملاريا ، للمرضى الذين يعانون من COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد ، وكانت النتائج الأولى لم تقدم أي دليل على الفعالية.

ووفقاً لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، قال مارتن لاندرى، وهو أستاذ في جامعة أكسفورد والمدير المشارك للدراسة "RECOVERY"، " نظرنا في البيانات وخلصنا إلى أنه لا يوجد دليل على وجود تأثير مفيد لهيدروكسي كلوروكوين في المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب اصابته بكورونا، وعلى الفور قررنا التوقف عن تجنيد المرضى لتجربته.

وكرر مارتن على أن " هذه النتائج يجب أن تغير الممارسات الطبية حول العالم، ويمكننا الآن التوقف عن استخدام هذا العلاج غير الضروري، وقررنا نشر هذه النتائج الأولية لأن لها نتائج مهمة على رعاية المرضى والصحة العامة".

ومن جانبها تواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكين، لاستكشاف ما إذا كان فعالا فى علاج مرضى كوفيد-19.

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، ردا على سؤال عن وقف التجربة البريطانية، "هناك تجربتان مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. لذلك سنستمر فى الوقت الراهن".

وأضافت "ستنظر لجنتنا فى البيانات التى يتسنى الحصول عليها.. وتنظر فى البيانات فى إطار تجربتنا ولكن مع الوضع فى الاعتبار أيضا الأدلة التى تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى، وسنواصل إطلاعكم على أحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز فى التجربة".


دراسة

كلوروكين

كورونا

اخبار العالم

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