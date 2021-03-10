تعرفى على فوائد فيتامين سى للنساء أثناء الحمل

كتبت فاطمة خليل

فوائد فيتامين سي لا حصر لها، فهو على سبيل المثال يعزز المناعة ولا يمكن لجسمك تخزينه، وهذا سبب احتياجك لتناوله يوميًا من خلال الطعام والمكملات الأخرى، حتى يكون له التأثير المطلوب في الجسم، وفي حين أن معظم خصائص فيتامين سي تساعد كلا الجنسين على حد سواء، خاصة في تعزيز المناعة ، إلا أن بعضًا منها يعمل بشكل جيد للنساء بشكل خاص، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين سي للنساء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد فيتامين سي للنساء





فوائد فيتامين سي

أحد مضادات الأكسدة الضرورية لإنتاج الكولاجين

يعمل فيتامين سي القابل للذوبان في الماء كمضاد أكسدة قوي ضروري لتطوير وصيانة الشرايين والأنسجة المتندبة والغضاريف.

الكولاجين مادة ينتجها الجسم بشكل طبيعي ومع ذلك ، فإن إنتاج هذه المادة يتضاءل مع تقدم الناس في السن. يلعب فيتامين سي دورًا أساسيًا في إنتاج الكولاجين مما يقلل التجاعيد وأعراض وعلامات الشيخوخة.

أثناء الحمل والرضاعة

نظرًا لاحتياجات الجنين النامي والرضيع، تزداد احتياجات النساء الحوامل والمرضعات لفيتامين سي وغالبًا ما تكون حالة فيتامين سي عند النساء الحوامل أقل من النساء غير الحوامل، ويفترض أن ذلك يرجع إلى النقل النشط لفيتامين سي إلى الجنين، النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل يمكن أن يكون لديهن حالة فيتامين سي أقل بكثير، حيث يمكن أن يقلل تناول فيتامين سي من النساء الحوامل من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة بالحمل.



فوائد فيتامين سي

علاج للتوتر وارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤثر الإجهاد على العمليات المختلفة في الجسم مثل إنتاج الهرمونات، والدورة الشهرية، والخصوبة عند النساء والرجال وكذلك الهضم ووظيفة المناعة وعندما يتعرض جسمك لمحفزات مرهقة ، فإن الجسم يجعله أولوية على العديد من العمليات الهامة الأخرى.

يساعد فيتامين سي في التعامل مع المؤشرات النموذجية للإجهاد البدني والعاطفي كما أنه يقلل من مستوى هرمونات التوتر.

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر المهمة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء، ولكن غالبًا ما يتم التقليل من شأنه وعدم تشخيصه.

يمكن خفض حالات ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي عن طريق تناول فيتامين سي بانتظام.

زيادة امتصاص الحديد

يمكن أن تساعد مكملات فيتامين سي في تحسين امتصاص الحديد من النظام الغذائي. يساعد فيتامين سي في تحويل الحديد الذي يتم امتصاصه بشكل سيئ، مثل المصادر النباتية للحديد، إلى شكل يسهل امتصاصه نتيجة لذلك ، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم بين الأشخاص المعرضين لنقص الحديد.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تم ربط مكملات فيتامين سي بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب قد تقلل هذه المكملات من تأثير عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

تنظيم تدفق الدورة الشهرية

يمكن لفيتامين سي أن يرفع مستويات هرمون الاستروجين ويخفض مستويات البروجسترون يؤدي هذا إلى انقباض الرحم وانهيار بطانة الرحم، مما يؤدي إلى بداية الدورة الشهرية.



فوائد فيتامين سي

كيف يجب أن تحصل على فيتامين سي ؟



تعد الفواكه الحمضية والطماطم وعصير الطماطم والبطاطس من المساهمين الرئيسيين في فيتامين سي وتشمل المصادر الغذائية الجيدة الأخرى الفلفل الأحمر والأخضر وفاكهة الكيوي والبروكلي والفراولة والشمام.

لا تحتوي جميع الفواكه والخضراوات على مستويات متساوية من فيتامين سي على سبيل المثال، يحتوي الموز والتفاح على نسبة منخفضة جدًا من فيتامين سي، بينما يحتوي البرتقال والفراولة والطماطم والكيوي على نسبة أعلى.

وتتوفر مكملات فيتامين سي على شكل أقراص وكبسولات وأقراص قابلة للمضغ وعلكة وأقراص فوارة.